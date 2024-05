Corpo é encontrado com marcas de tiros no Largo da Capelinha | A TARDE

Um corpo com marcas de tiros foi encontrado na noite do sábado, 18, Largo da Capelinha, no bairro do Tororó, em Salvador, de acordo com a Polícia Militar neste domingo, 19.

Militares da 2ª CIPM foram acionados por populares com a informação de que o corpo de um homem havia sido encontrado no local. Ao chegarem no Largo da Capelinha, os PMs constataram o fato, isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para adoção das medidas cabíveis.

Não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.

