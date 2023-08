Corpo é encontrado decapitado e boiando em praia de Salvador

O corpo de uma pessoa do sexo masculino foi encontrado decapitado na manhã desta quarta-feira, 9, ao lado do Clube Saveiro, boiando na Praia da Ribeira, em Salvador. A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com informações iniciais, a suspeita é de que o cadáver seja de um jovem que estava desaparecido desde o último domingo, 6.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local da ocorrência e levou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) Nina Rodrigues, por volta das 11h20. A autoria e motivação do crime devem ser investigadas pela 3ª DH/BTS.