Corpo é encontrado em carrinho de supermercado em Salvador

O corpo de um homem foi encontrado dentro de um carrinho de supermercado na Rua General Argolo, na Baixa de Quintas, em Salvador, na tarde de sábado, 27.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo estava envolto em panos e sacolas plásticas. Já a Polícia Civil informou que o homem morreu por golpes de arma branca. A vítima ainda não foi identificada. Autoria e motivação serão investigados.

O corpo foi encontrado aconteceu em meio a um final de semana violento na Baixa de Quintas. No domingo, 28, policiais militares da 37ª CIPM, foram acionados com a denúncia de que dois homens foram vítimas de disparo de arma de fogo durante a madrugada. As vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde. O estado de saúde é desconhecido.

O caso é investigado pela 2ª Delegacia Territorial (DT/Liberdade).