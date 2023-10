Corpo é encontrado enrolando em lençol no Lobato | A TARDE

Populares do do bairro Santa Luzia do Lobato, em Salvador, encontraram o corpo de um homem, enrolado em um lençol, na manhã desta terça-feira, 3, em plena via pública e acionaram a Polícia Militar.

Em nota, a PM informou que guarnições da 16ª CIPM foram acionados para averiguar a informação de um homem morto, no Bairro Santa Luzia do Lobato..

"Ao chegarem, os pms constataram o fato, onde compareceram as equipes também do DHPP e DPT para realização do levantamento cadavérico". Foi feito isolamento do local até a chegada da equipe de perícia.

O caso segue em investigação com a Polícia Civil.