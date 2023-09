Corpo é encontrado na Av. Bonocô com sinais de tortura

Um corpo foi encontrado em uma via marginal da Avenida Bonocô, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 1º. A vítima estava com os pés e as mãos amarradas, além de um esparadrapo na boca, conforme imagens enviadas ao Portal A TARDE.

A vítima, do sexo masculino, ainda não foi identificada. Ele foi deixado em frente à concessionária Guebor Toyota e, segundo informações da Polícia Civil, o corpo apresentava marcas de agressão com golpes de faca.

O Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), foi acionado para atender a ocorrência. Uma guarnição policial está no local, assim como uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT).



Devido a presença de policiais militares e o isolamento da área, o trânsito na região é lento no sentido ao bairro de Nazaré.



A autoria e motivação do crime serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).