Corpo esquartejado é encontrado em sacola em Salvador

O corpo de um homem foi encontrado esquartejado dentro de um saco, na Estrada Velha do Aeroporto, região de Mussurunga, Salvador, na manhã deste sábado, 27.

A PM informou que policiais militares da 49ª CIPM foram acionados em razão de um corpo ter sido encontrado em uma sacola na localidade. Ao chegarem, os militares constataram o fato, isolando o local para a realização de perícia. Não há mais detalhes sobre o caso.

Segundo a Polícia Civil, uma equipe do Silc expediu as guias para remoção e perícia. O corpo estava sem identificação e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vai apurar a autoria e motivação do crime.