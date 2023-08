Corpos de mulheres são encontrados em estado de decomposição

Os corpos de duas mulheres foram encontrados em estado avançado de decomposição dentro de uma casa na sexta-feira, 21, no bairro de Massaranduba, em Salvador.

Segundo a polícia, por volta das 11h50, policiais militares foram acionados com uma denúncia de que um forte odor exalava do imóvel, localizado na rua Lopes Trovão, e que as moradoras estavam desaparecidas há alguns dias.

Os PMs entraram na casa e encontraram os corpos das duas mulheres. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para remoção dos corpos e realização da perícia.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).