Corpus Christi: trânsito de Salvador será alterado em diversos pontos | A TARDE

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informa que, durante o feriado da quinta-feira, 30, haverá alteração no tráfego dos bairros Mussurunga I, Cabula, Cajazeiras V, IAPI, Roma, Mata Escura e Tancredo Neves, para viabilizar a realização das Procissões de Corpus Christi em vias públicas.

A Transalvador prestará apoio para a segurança viária e organização do fluxo de veículos nas imediações das procissões. O acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço.

Mussurunga I

O trânsito será interditado progressivamente, a partir das 08h, em uma faixa, na Rua Nélson Antônio Daíha (Saída Igreja Católica Paróquia São João Evangelista), Rua Dr° Arthur Couto, Rua Masaharu Taniguchi, Av. Luís Viana Filho (Estação Mussurunga), Rua Prof. Plínio Garcez de Sena e na Rua Nélson Antônio Daiha (chegada na Igreja Matriz de São João Evangelista de Mussurunga).

Cabula

A partir das 08h30, o tráfego de veículos, será interditado progressivamente, em uma faixa, na Rua Teódulo de Albuquerque (saída da Igreja Matriz Ceia do Senhor e Santo André Apóstolo), Rua Anísio Melhor e na Av. Edgard Santos (chegada na Rotatória do Juliano Moreira).

Cajazeiras V

Haverá a interdição progressiva do trânsito, a partir das 08h30, em uma faixa de tráfego, na Rua Padre Luiz Lintner (saída da Paróquia Santíssima Virgem Maria de Nazaré), Rua Valfrido Moraes, Rua Dep. José Amando, Rua Dep. Herculano Menezes, Estrada do Matadouro, Rua Dr. Jorge Costa Andrade e na Rua Benedito Jenkis (chegada na Paróquia Santa Clara).

IAPI

O tráfego de veículos sofrerá uma interdição progressiva, a partir das 9h30, na faixa à direita, da Rua Jair Santos (saída Paróquia de São Paulo), Rua Aníbal Vianna Sampaio, Rua Conde de Porto Alegre, Rua José Olímpio da Silva, Rua Jardim Vera Cruz, Rua Dr. Arlindo Teles, Rua Conde de Porto Alegre, Praça João Alfredo (Largo do Tamarineiro), Rua Conde de Porto Alegre, Rua Aníbal Vianna Sampaio, e da Rua Jair Santos (chegada na Paróquia de São Paulo).

Roma

A partir das 9h30, o trânsito será interditado progressivamente, em uma faixa, na Av. Dendezeiros do Bonfim (saída do Santuário Santa Dulce dos Pobres), Praça Irmã Dulce, Rua Barão de Cotegipe, Rua Frederico Lisboa, Rua Machado Monteiro, Rua José Sena, Rua Antônio Francisco Brandão, Rua Graciliano de Freitas, Praça Irmã Dulce, e na Av. Dendezeiros do Bonfim (chegada no Santuário Santa Dulce dos Pobres).

Mata Escura

O trânsito sofrerá uma interdição progressiva, a partir das 10h, em uma faixa de tráfego, na Rua Direta de Mata Escura (saída Igreja Matriz), Rua Itazil Benício, Rua Paulo Hélio de Carvalho, Praça Fernando Hupsel de Oliveira (retorno no final de linha de Mata Escura), Rua Paulo Hélio de Carvalho, Rua Itazil Benício, Rua Direta da Mata Escura, Rua São Jorge de Mata Escura e na Rua Direta de Mata Escura (chegada na Igreja Comunidade Cristo Rei).

Tancredo Neves

O tráfego de veículos será interditado progressivamente, a partir das 17h, em uma faixa de tráfego, da Rua Bahia (saída da Paróquia Espírito Santo) e da Rua Direta de Tancredo Neves (chegada na Igreja Católica São Felipe).

Publicações relacionadas