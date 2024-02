'Corrente do bem' libera carreta do pátio da Transalvador | A TARDE

Uma corrente do bem auxiliou na retirada da carreta que bloqueava o acesso à Rua Do Salete, no Barris, em Salvador. A comissão dos moradores dos Barris se mobilizou para ajudar o motorista e a família e doaram novos pneus para o proprietário da carreta. Além disso, ajudaram a retirar a carga do veículo, na tarde de terça-feira, 30.

O proprietário da carreta foi autuado por conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança. A notificação foi feita porque os pneus do veículo estavam muito desgastados e alguns deles estouraram durante a manobra de subida da Ladeira do Salete.

De acordo com a Transalvador, o veículo foi liberado pois a troca dos pneus foi realizada.

O caso

No último sábado, 27, após tentar subir a Ladeira do Salete, a carreta ficou atravessada na via depois que dois pneus estouraram. O veículo fazia o transporte de uma carga que seria entregue em um supermercado na região.

O proprietário do veículo mora no estado de Santa Catarina e alegou que não conhecia a região, o que fez com que ele tentasse subira ladeira.

No sábado, equipes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estiveram no local e enviaram um guincho para tentar retirar o veículo, mas isso não foi possível. Ainda segundo a Transalvador, outro guincho foi enviado somente após a retirada da carga.