Corrida, lazer e serviços gratuitos vão celebrar o feriado na Barra | A TARDE

Se tem feriado, tem festa! Para comemorar a folga do Dia dos Trabalhadores, comemorado nesta quarta-feira, 1º, o Farol da Barra, em Salvador, recebe um combo de atividades e serviços ao longo de todo o dia. A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), e conta com parceria de centrais sindicais. Vai rolar uma corrida de 5km, aulão de ginástica aeróbica, atividades infantis, shows de Psirico e Adão Negro e prestação de serviços pelo SineBahia Móvel, tudo de graça, a partir das 6h30.

A primeira atividade é o 'Treinão dos Trabalhadores', uma corrida de confraternização que teve a largada às 6h30, saindo do Farol da Barra, em direção à Ondina. O percurso, que tem 5km ao todo, conta com um retorno na praça das Gordinhas, na avenida Milton Santos, para voltar ao Farol da Barra. Os participantes têm direito a kits com colete, água e, ao final, uma medalha de participação. Segundo a Setre, as vagas para recebimento do kit já esgotaram, mas a participação na atividade é aberta.

Além da celebração com festa e lazer, o ato também vai oferecer serviços de intermediação de mão-de-obra por meio do SineBahia Móvel, para os quais os candidatos devem apresentar documentação completa: carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificado de cursos (se assim desejar).

Quem estava precisando emitir a carteira de identidade e não encontrava tempo porque estava trabalhando também vai conseguir uma oportunidade. A emissão do RG acontece em parceria com o Instituto Pedro Melo, e tem previsão de 300 atendimentos. Os documentos deverão ser retirados posteriormente na unidade do SAC do Shopping Barra.

Confira a programação:

06h30 – Treinão dos Trabalhadores (corrida 5 km)

08h – Aulão de aeróbica

08h às 12h – Dia do Lazer com pula-pula e jogos diversos

08h30 às 12h30 – SineBahia Móvel

A partir das 14h – Ato das centrais sindicais e shows com Psirico e Adão Negro