Coutinho diz que enfrentamento ao crime seguirá: ‘estaremos na rua'

O confronto entre policiais e criminosos, na região da Estrada do Derba, e o incêndio ao ônibus no bairro de Castelo Branco tiveram relação. A informação foi confirmada na tarde desta sexta-feira, 15, em coletiva da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho, conversou sobre esta ocorrência com o Portal A TARDE.

“É uma prática dos grupos criminosos para desviar a atenção de uma ação policial contundente como foi essa, onde houve uma convergência de três forças para uma única área para deter criminosos. Sem dúvidas tiveram essa intenção, mas nós não tiramos o foco, continuamos lá com a área cercada, a contenção sendo executada para que nós alcancemos os algozes que infelizmente vitimaram o nosso policial federal”, destaca o militar.

Além disso, Coutinho reforçou a fala do titular da SSP-BA, Marcelo Werner, e que as forças policiais permanecerão no enfrentamento ao crime organizado.

“Deixamos bem claro aqui e a mensagem está óbvia: ‘nós continuaremos no encalço dos criminosos, nós queremos a tranquilidade da nossa sociedade’. Contamos inclusive não só com a ajuda da imprensa, mas da população, através do ‘disque denúncia’, porque as forças policiais estarão presente na defesa da sociedade (…) Estaremos na rua, com toda a tropa, não só nessas áreas onde existe qualquer conflagração, mas em todo o território baiano”.