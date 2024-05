Cratera se abre em calçada na Barra e deixa pedestres feridos | A TARDE

Na manhã desta segunda-feira, 22, uma cratera se abriu nas proximidades do ponto de ônibus na Barra, em Salvador, atingindo quatro pessoas e deixando pelo menos dois feridos.

A situação ocorreu repentinamente, quando o solo cedeu logo abaixo de um carrinho de lanches. O dono do carrinho, que trabalha há 30 anos no local, e três clientes foram atingidos. Uma mulher, que é funcionária de um shopping que fica na região, sofreu ferimentos no braço e no joelho ao cair na cratera e foi socorrida por pessoas que estavam no local.

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Um outro homem também foi afetado pelo incidente com maior gravidade, sofrendo ferimentos na cabeça. Enquanto aguardavam a chegada dos serviços de emergência, os presentes socorreram e improvisaram curativos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi prontamente acionado e já chegou ao local para prestar assistência médica às pessoas feridas. Pelos menos duas pessoas estão sendo atendidas na unidade móvel. Além disso, uma equipe da Embasa, responsável pelo abastecimento de água e saneamento básico na região, está em deslocamento para avaliar a situação da tubulação que passa pela área afetada.