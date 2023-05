Criação de comitê vai aperfeiçoar ambiente de negócios em Salvador

O diretor de Desenvolvimento Econômico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, (Semdec), Franklin Gomes, foi o entrevistado do programa Isso é Bahia desta terça-feira, 23, da A TARDE FM, onde explicou sobre a criação do comitê para o desenvolvimento econômico na capital baiana.

O comitê, criado pela Prefeitura de Salvador, deve promover discussões sobre medidas de estímulo à desburocratização de processos para abertura de empresas e desenvolvimento econômico na cidade. O decreto instituindo o grupo de trabalho, formado por representantes de sete órgãos municipais da administração e o Sebrae-BA, foi assinado pelo prefeito Bruno Reis na última sexta-feira.

Franklin Gomes explicou como vai funcionar as ações do comitê para o desenvolvimento econômico na capital baiana e quais parcerias podem ser feitas.

“A ideia do comitê, que já foi instituído em outros lugares do Brasil, com o maior exemplo no Rio Grande do Sul, é ter reuniões periódicas, com participação das pessoas, com sugestões. A ideia é de curto, médio e longo prazo. Inicialmente o comitê é composto por secretarias do município, ele é um comitê municipal de desburocratização. Internamente,vamos discutir as questões que atrapalham o investimento do capital dos micro e pequenos empreendedores, das pessoas, para que se fomente a geração de emprego e renda. São questões discutidas internamente, mas a gente já trouxe um parceiro privado que é o Sebrae, que tem um assento no comitê e são de extrema importância nas discussões que já estamos tendo”, afirmou.

Sobre Salvador figurar como cidade com altos índices de desemprego, Franklin respondeu se já há tratativas por parte do poder público municipal em relação às tentativas de mitigar os efeitos do desemprego e qual o diferencial do comitê para o futuro.

“A gente acompanha todos os índices e dados econômicos. São posições que a gente naturalmente não quer estar figurando. Salvador é a quarta capital em população, e a quarta em microempreendedores individuais, mas há uma diminuição no número de empresas. A gente precisa se fomentar para que os negócios prosperem na cidade. Pensando nisso, acho que houve uma evolução nos últimos anos nessa gestão do prefeito Bruno Reis, que criou duas secretarias: a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, (Semdec) e Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit). Já são duas visões a médio e longo prazo. Não existe uma solução mágica, não é um comitê ou uma lei de incentivo fiscal que vai resolver o problema histórico”, disse.

“Mas o primeiro passo é reconhecer e o segundo acreditar. Temos que ter essa injeção de ânimo, uma disposição para empreender, sabendo que você terá uma segurança jurídica em Salvador”, completou.