Criança atropelada por van no Rio Sena recebe alta médica

Já está em casa a crianças de 2 anos que foi atropelada por uma van desgovernada na noite do último domingo, 10, na Rua Direta do Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A vítima estava com o pai no momento em que foi atingida pelo veículo em alta velocidade. Os dois foram atingidos pela van, mas apenas a criança precisou ser transferida para a emergência do Hospital do Subúrbio, onde permaneceu internada até está quarta-feira, 13.

O motorista que conduzia a van foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE) com ferimentos provocados pela violência da batida. Ele também foi agredido por populares que testemunharam o acidente. Após receber alta, o motorista foi apresentado na Central de Flagrante. Ele foi liberado após pagar fiança de 4 salários mínimos.

O acidente

Pai e filha foram pela van que fazia transporte de passageiros. O motorista perdeu o controle do veículo, invadiu um bar e terminou atropelando a família. O veículo não transportava passageiros no momento do acidente.

A criança foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Periperi, mas em função da gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para a emergência do Hospital do Subúrbio. A violência da colisão foi tão forte que vários veículos ficaram destruídos.

Ainda segundo a polícia, testemunhas do acidente informaram que o veículo trafegava em alta velocidade. Após o atropelamento, o motorista teria tentado fugir do local, mas terminou sendo imobilizado e agredido. Uma unidade do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros socorros para as vítimas.

Além das pessoas atropeladas e dos veículos destruídos, a van derrubou o muro de um imóvel. A polícia informou que o motorista foi detido após tentar agredir um socorrista do SAMU. Ele foi levado com ferimentos para o Hospital Geral do Estado (HGE). A polícia não informou se foi realizado o teste do bafômetro no condutor que não teve a identidade revelada.