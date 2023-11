Criança de 10 anos é baleada após confronto da PM com grupo criminoso | A TARDE

Uma criança de 10 anos, que não teve a identidade revelada, foi baleada na noite desta quinta-feira, 9, durante confronto entre a Polícia Militar (PM-BA) e um grupo criminoso, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Ela teria sido atingida por uma bala perdida.

Informações preliminares apontam que as equipes policiais foram acionadas após denúncia de que suspeitos de tráfico estariam em uma festa de aniversário no bairro. Ao chegarem no local, os agentes foram encurralados pelos criminosos e houve confronto. Na troca de tiros, uma criança de 10 anos teria sido atingida.

A vítima chegou a ser encaminhada às pressas para o Hospital Geral Roberto Santos em estado grave. Ela seria filho de um dos suspeitos de tráfico, identificado como Ismael Ferreira dos Santos, conhecido como 'Ninho', e que possui mandado em aberto.

Ainda não é possível informar se o tiro teria saído da arma dos policiais ou de integrantes do grupo criminoso. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Em 2023, o Instituto Fogo Cruzado registrou 15 crianças baleadas na RMS; quatro morreram.