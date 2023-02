Criança de 6 anos é baleada durante ação da Polícia Militar no Arenoso

Uma criança de 6 anos foi baleada dentro de casa durante uma ação da Polícia Militar, no bairro do Arenoso, em Salvador. O fato aconteceu na tarde de segunda-feira, 6. Ainda não se sabe a origem do disparo que atingiu a perna da garota.

Segundo as informações da PM, policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Central, durante o policiamento no Arenoso, em Tancredo Neves, receberam informações de homens armados na região.

Ao chegarem, os pms se depararam com os suspeitos armados que passaram a atirar contra os militares, enquanto fugiam do local. Os policiais iniciaram as buscas pelos indivíduos pelo suspeito. Então, os militares foram abordados por um homem que informou que, nas proximidades, sua filha havia sido ferida na perna por estilhaços. A vitima foi socorrida para o Hospital Roberto Santos, onde foi atendida e já recebeu alta médica.

Já de acordo com a Polícia Civil, a menina foi atingida por um disparo pela balada perdida quando estava dentro de sua residência. No entanto, não há mais detalhes. A 11ª Delegacia Territorial/Tancredo Neves vai apurar o caso.

Prisão e apreensões

Durante a ação, um homem foi preso. Com ele foram encontrados 66 pinos de cocaína, 26 papelotes de maconha, um revólver 38, duas munições de 38 intactas, três munições de 38 deflagradas, um aparelho celular e R$ 435,00.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.

Manifestação

Após a ocorrência, moradores do Arenoso realizaram uma manifestação na região da rua Manoel Rufino, na noite de segunda. Os protestantes bloquearam a pista, causando engarrafamento. Equipes da PM deslocaram para a localidade. Segundo a PM, com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Central, a via foi liberada após negociações.

