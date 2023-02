Criança de dois anos é baleada durante operação policial em Salvador

Uma criança de dois anos foi baleada durante uma operação da Polícia Militar da Bahia no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. A ação aconteceu na noite do domingo, 26, com a participação de policiais da 9ª CIPM.

Ao Portal A TARDE, a PM afirmou que foi ao local após denúncia de que homens armados estavam traficando drogas. Ainda segundo os policiais, a guarnição foi recebida a tiros e após a troca com os suspeitos encontraram uma mulher com uma criança de colo que havia sido atingida por disparo de arma de fogo.

“Na noite de domingo, 26, policiais da 9ª CIPM receberam a informação de que havia homens armados traficando drogas na localidade conhecida como Guigó, na Fazenda Grande do Retiro. No local, os militares encontraram um grupo de suspeitos que, ao perceberem a presença da polícia, atiraram contra a guarnição, que revidou. Cessado o confronto, foi encontrada uma mulher com uma criança de colo que havia sido atingida por uma bala perdida. O menino foi socorrido pelos PMs para uma unidade de saúde, onde passou por cirurgia e segue internado fora de risco”, diz a PM.

A Polícia Militar ainda disse que os suspeitos de tráfico fugiram, mas que os policiais fazem buscas para localizá-los. Eles ainda teriam deixado uma quantidade de droga pelo caminho, que foi identificada como maconha.

Procurada pelo Portal A TARDE, a Polícia Civil do Estado afirma que apura as circunstâncias do disparo de arma de fogo que atingiu uma criança de dois anos.

“A 4ª Delegacia Territorial de São Caetano apura as circunstâncias do disparo de arma de fogo que atingiu uma criança, de 2 anos, no domingo, 26, na Fazenda Grande do Retiro. Ele foi alvejado durante uma ação da PM na localidade. A criança foi encaminhada para o HGE e a unidade expediu as guias de perícia no local”, disse a Polícia Civil.