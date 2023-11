Criança é executada por traficantes da Vila Canária | A TARDE

Uma criança, identificada como Jeferson Figueiredo dos Santos, de 11 anos foi morta a tiros por traficantes no bairro da Vila Canária, em Salvador, na noite da quinta-feira, 2. Segundo alguns familiares, o menino estava andando com homens envolvidos com o tráfico de drogas, o que teria motivado o crime.

Um vídeo divulgado por um amigo de Jeferson e compartilhado em redes sociais mostra a crianças dançando e se divertindo. O Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) vai investigar o crime que chocou os moradores do bairro.