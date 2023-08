Criança morre após ter corpo queimado ao acender fogão em Salvador

Uma menina de 11 anos morreu após ter 20% do corpo queimado ao acender um fogão improvisado com álcool, em Salvador. O acidente aconteceu no dia 16 de julho, na casa onde ela morava com a família, no Bairro da Paz. Após oito dias internada no Hospital Geral do Estado (HGE), a morte da criança foi confirmada na segunda-feira, 24.

A Polícia Civil confirmou que a menina de 11 anos, identificada como Maria Eduarda Costa Santos, chegou ao HGE com queimaduras pelo corpo. A ocorrência foi registrada no posto policial da unidade estadual de saúde.

À TV Bahia, os familiares de Maria Eduarda contaram que o gás de cozinha tinha terminado na tarde do dia 14 de julho, mas tiveram que improvisar um fogão por não terem conseguido dinheiro emprestado para comprar um botijão novo.

O pai de Maria Eduarda estava em casa no momento do acidente e a levou, junto com um vizinho, para o HGE.

O corpo da menina segue no Instituto Médico Legal (IML) de Salvador nesta quarta-feira, 26, e ainda não há previsão de quando o sepultamento vai acontecer.