Crianças do Instituto de Cegos da Bahia vivem experiência no gelo

Diversão e entretenimento marcaram, a tarde desta quinta-feira, 31, para 20 crianças cegas e com baixa visão que são atendidas pelo Instituto de Cegos da Bahia convidadas pelo Shopping Barra. Elas aproveitaram a pista de gelo natural na praça central do Shopping. A atividade faz parte da comemoração dos 90 anos do Instituto de Cegos da Bahia que oferece de forma gratuita, prevenção, diagnóstico, habilitação, reabilitação e inclusão social de pessoas cegas ou com baixa visão.

“Estou achando muito lindo, muito maravilhoso, estou amando a experiência. É a primeira vez que estou patinando, muito legal”, comentou José Leandro Alves, 13 anos. “Adorei a sensação, peguei até pouquinho do gelo e vou levar pra casa. Eu andei com a velocidade do tigre dente de sabre, com mais de 100km/h, por que sou como ele. Ele é um dos animais mais fortes, como eu”, disse Luan Matos, 9 anos, que estava com um capacete temático de tigre.

Consuelo Alban, assessora de captação de recursos marketing e comunicação do Instituto ressaltou a importância da atividade. “Nós reabilitamos, temos aula de música, tecnologia, ensinamos a andar de bengala sozinho. Hoje o Instituto está em festa, pois nossas crianças receberam esse convite de vir ao Shopping Barra para que crianças cegas e com baixa visão possam estar aqui de igual pra igual aproveitando a vida e sendo felizes como tem que ser”.

Os interessados em fazer parte da rede de solidariedade podem doar acessando o site www.institutodecegosdabahia.org.br/doe agora ou através da chave PIX que é (71) 98817-3193.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira