Crianças invadem farmácia e roubam produtos em Salvador; veja o vídeo

Três crianças invadiram uma farmácia, localizada no bairro de São Rafael, em Salvador, para roubar mercadorias. A ação foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais.

Nas imagens, os menores aparecem no estabelecimento comercial da rede Pague Menos, colocando os produtos em sacolas de plástico. "É os meninos do Maxxi da Bonocô, tá ligado, né?”, falou um garoto, de camisa vermelha e boné azul.

Um funcionário da farmácia ainda chega a questionar uma das crianças, dizendo que iria chamar os seguranças. “Que segurança, que segurança?”, rebate um dos meninos, que segue colocando as mercadorias no saco.

Após a ação, os três indivíduos saem correndo da farmácia. Alguns funcionários ainda chegam a pedir para um dos seguranças agarrá-los.

Em contato com a Polícia Militar (PM-BA), foi informado que os menores haviam sido procurados, mas não foram localizados. Posteriormente, seguranças do estabelecimento informaram aos agentes que as crianças haviam sido detidas, mas foram liberadas logo em seguida.

Confira o vídeo abaixo:

null Reprodução