Crime brutal: criminoso estupra mulher e mata seu amigo em praia de Salvador

Autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil - Foto: Reprodução | Google Maps

Um homem foi morto e uma mulher estuprada, na noite desta sexta-feira, 2, no bairro de Stella Maris, em Salvador. As vítimas teriam sido abordadas por um criminoso quando estavam em uma praia da região.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM-BA), as equipes receberam informação de que uma mulher teria sofrido violência sexual e outra pessoa estaria ferida com disparo de arma de fogo na Rua Monsenhor Francisco Paiva Marquês.

Ao chegar no local, os agentes encontraram um homem sem sinais vitais e a mulher. Ela relatou que estava na praia com um amigo, quando um criminoso chegou, cometeu o ato de estupro, atirou contra o seu amigo e fugiu.

Os PMs isolaram o local e acionaram o DPT para realizar a perícia e remoção do corpo. A autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil.