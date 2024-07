Criminoso conhecido como 'Robissão' morre após confronto em Salvador

Homem era considerado um dos mais perigosos de Salvador - Foto: Divulgação

O criminoso conhecido pelo vulgo “Robissão” morreu bn manhã desta quarta-feira, 19, durante uma troca de tiros entre policiais militares da Rondesp Atlântico e criminosos da região conhecida como Barro Duro, em Salvador.

Leandro Bispo dos Santos, vulgo “Jha”, "Madimbu" ou “Robissão”, de 40 anos, esteve envolvido no confronto armado e foi baleado. Ele chegou a ser levado para o Hospital Menandro de Faria, porém não resistiu aos ferimentos.

Segundo apurações do Portal MASSA! e do Portal A TARDE, o homem era um dos bandidos mais perigosos da capital baiana. Além disso, ele era líder da facção Bonde do Maluco (BDM) em Águas Claras, nas localidades de Condor, Celika Nogueira e Rua Francisco Leite.