Criminoso escala ar-condicionado, invade salão e faz arrastão; veja | A TARDE

O dono de um salão de beleza teve R$ 2.900,00 de prejuízo após um criminoso arrombar o estabelecimento e promover um verdadeiro arrastão. De acordo com a vítima, a invasão foi registrada na madrugada desta segunda-feira, 25, feriado de Natal, e foi flagrada por câmeras de segurança instalada. O criminoso invadiu o imóvel, localizado na Av. Joana Angélica, em Nazaré, após escalar o aparelho de ar-condicionado e entrar pela janela.

Nas imagens enviadas para o Portal A Tarde, é possível observar o criminoso pegando um aparelho de TV e objetos; Ele vasculha todo o estabelecimento em busca de objetos de valor. "Eu percebi que tinha sido vítima quando a sistema de segurança começou a alarmar no celular. Quando percebi, ele já tinha saído. Vi a ação no momento em que puxei as imagens e acionei a polícia", disse o empresário. O caso está sendo investigado pela delegacia dos Barris.

Veja a ação: