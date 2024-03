Criminoso rouba carro dentro de estacionamento no Cabula; veja | A TARDE

Câmeras de segurança registraram a ação deu assaltante na noite de quinta-feira, 22, no bairro do Cabula VI, em Salvador. Nas imagens, o suspeito aparece se aproximando da vítima que havia acabado de sair do veículo, carro modelo Renault Kwid, cor branca, placa PLS5E92.

O homem aborda a mulher com uma arma e fecha a porta do veículo. Em seguida, a mulher vai embora e o assaltante entra no carro e sai do local. O caso aconteceu por volta das 18h50. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Veja o vídeo:





Reprodução