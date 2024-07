Criminoso usa o carro do próprio pai para cometer assalto em Salvador

Polícia localizou veículo roubado e pertences da vítima - Foto: Divulgação PMBA

Dois homens foram presos em flagrante após roubar um veículo no estacionamento da Universidade Federal da Bahia (UFBA), localizado no bairro do Canela, em Salvador. O crime foi registrado na noite de terça-feira, 09. De acordo com a Polícia Militar, após o roubo, a dupla seguiu em direção a avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), onde terminou sendo detida.

"Os policiais foram informados do crime pelo Cicom, que teve como vítima uma estudante da instituição de ensino. Com base em informações atualizadas do trajeto dos dois criminosos, bem como do carro subtraído e do automóvel de apoio utilizado na ação, buscas foram feitas e os dois veículos localizados transitando na Av. Afrânio Peixoto, localidade conhecida como Alto do Cabrito", diz a nota da PM.

Ainda segundo a polícia, os dois ocupantes dos carros foram presos, sendo encontrados, com eles, um revólver calibre 32 com numeração raspada e o telefone celular de propriedade da vítima. Os policiais também constataram que a placa do carro utilizada para cometer o crime pertence ao pai de um dos suspeitos.

"Os dois indivíduos receberam voz de prisão e foram encaminhados para o registro da ocorrência junto à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV)". A dupla deverá passar pela audiência de custódia.