Criminosos armados invadem maternidade e roubam acompanhantes | A TARDE

Criminosos invadiram a Maternidade Maria da Conceição de Jesus, na Avenida Afrânio Peixoto, no bairro de Coutos, e roubaram os pertences das pessoas que estavam no local.

A Polícia Militar informou que equipes da 19ª CIPM foram acionadas sobre o crime por volta das 17h50, neste domingo, 22.

No local, o inspetor de segurança da unidade de saúde contou aos militares que dois homens entraram no local e roubaram três celulares de acompanhantes dos pacientes. Um deles estava armado com uma pistola. Os suspeitos estavam em uma moto de cor vermelha e sem placa.

A PM realiza rondas para localizar os criminosos e o policiamento segue reforçado, mas até o momento ninguém foi preso.