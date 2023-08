Criminosos em bicicletas assaltam e agridem mulheres no Rio Vermelho

Homens que realizam ações criminosas em bicicletas têm aterrorizado na região do Rio Vermelho, em Salvador. Em vídeos obtidos pelo Portal A TARDE, é possível ver que os homens agem com violência e rapidez contra as vítimas.

Em um dos vídeos, um homem percebe a vítima na porta de um restaurante com o celular na mão e rapidamente consegue tomar o aparelho.

Na outra ação, registrada no último domingo, 27, mulheres caminham em grupo quando são atacadas por homens que se aproximam com bicicletas. A ação é marcada por atuação violenta dos envolvidos no roubo.

Reprodução