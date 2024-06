Criminosos tentam roubar policial em Itapuã, mas são mortos

Moto usada pela dupla chegou a ser danificada e deverá ser encaminhada para a DRFRV - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dois homens, que não tiveram suas identidades reveladas, foram mortos a tiros enquanto praticavam assaltos, na tarde desta quinta-feira, 13, no bairro de Nova Brasília de Itapuã, em Salvador.

Informações preliminares obtidas pelo Portal A TARDE apontam que a dupla de criminosos estava realizando diversos assaltos na localidade utilizando uma moto. Posteriormente, ele teria abordado um policial que estava à paisana.

O agente reagiu à tentativa de assalto e disparou contra os indivíduos, que foram atingidos e morreram ainda no local. Os corpos dos suspeitos ficaram no chão até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) que realiza a perícia.

Por meio de nota encaminhada à reportagem do Portal A TARDE, a Polícia Militar (PM-BA) confirmou o fato e informou ainda que a dupla de criminosos foi morta em localidade conhecida como Travessa Paulo Afonso Baqueiro.

A moto usada pela dupla chegou a ser danificada e deverá ser encaminhada para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).