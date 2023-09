Criminosos tocam fogo em ônibus no bairro de Paripe; veja a ação

Um ônibus que fazia linha Lapa x Base Naval foi incendiado na noite de terça-feira, 26, na Rua São Luiz, no bairro de Paripe, em Salvador. Informações iniciais dão conta que ação foi cometida por criminosos que tocaram fogo no transporte público.

De acordo com uma testemunha, antes do ônibus ser incendiado, os criminosos mandaram os passageiros desses do coletivo e deram tiros no veículo. Entre os meses de julho e agosto os bairros de Sussuarana e São Marcos também registraram ocorrências de ônibus incendiados por bandidos.





