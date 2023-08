Cristina Simões Alban falece em Salvador

Morreu nesta quinta-feira, 10, em Salvador, a empresária Maria Cristina Simões Alban. Ela era sócia junto com o seu marido Roberto Alban, da Alban Galeria, localizada na Rua Senta Pua, no bairro de Ondina, em Salvador. A causa da morte não foi divulgada.

Em comunicado nas redes sociais, a empresa lamentou o óbito. “É com profundo pesar que lamentamos o falecimento de Maria Cristina Simões Alban. Expressamos nossas condolências à família e amigos nesse momento difícil. O velório será realizado no Jardim da Saudade em Salvador, a partir das 9 horas, sepultamento às 11:30h. Nossos pensamentos estão com todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer e conviver com Tina. Que ela descanse em paz."

Presença constante no universo das artes, Cristina promovia cerca de 4 a 5 exposições individuais por ano dos seus artistas representados. A próxima seria na semana que vem, com trabalhos de Paulo Whitaker e Alvaro Seixas.

Fundada por Cristina e Roberto Alban, o prédio da Galeria oferece aos artistas representados, aos curadores convidados, aos colecionistas e ao público em geral, um espaço que permite realizar exposições ambiciosas das diversas linguagens artísticas.