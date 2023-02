Culto inter-religioso celebra os 45 anos da Cidade da Luz nesta terça

Completando 45 anos de fundação, o Centro Espírita Cavaleiros da Luz (CECLUZ), do líder espiritual José Medrado, vai comemorar oficialmente o aniversário nesta terça-feira, 28, às 19h30, com um culto inter-religioso. O evento vai acontecer em Pituaçu.

Representante de várias áreas religiosas como Anglicanismo, Candomblé, Catolicismo, Cristianismo Evangélico, Islamismo e Judaísmo, estarão no evento.

A instituição foi fundada em 27 de fevereiro de 1978, com o propósito de “cuidar do corpo e do espírito”. O CECLUZ se expandiu e em 27 de fevereiro de 1996 foi instalada a atual sede da Obra, denominada Cidade da Luz, em Pituaçu, onde cerca de 200 mil pessoas em maior vulnerabilidade social vêm sendo atendidas por ano, seja na área espiritual e/ou sócio assistencial.

Entre seus projetos destacam-se o Centro Espírita Cavaleiros da Luz, o Centro de Cultura e Arte Pai João (CCAPJ), a Escola Carlos Murion, o Ambulatório Dr. Bezerra de Menezes, a Caravana Fraterna Carlos Murion, o Grupo de Assistência Chico Xavier, o Núcleo de Psicologia Pablo Duran e o Busão da Solidariedade.