Curso de gamer é oferecido de graça; saiba como participar | A TARDE

Quer aprender programação do zero? E que tal criar um novo game? Em parceria com a Digital Innovation One (DIO), a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) abriu inscrições para dois novos cursos: Desenvolvimento de Jogos e Programação do Zero. Os interessados têm até o dia 29 de outubro para confirmar participação em um dos cursos.

As bolsas gratuitas são voltadas para profissionais iniciantes ou em transição de carreira, principalmente em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou grupos de diversidade – todos devem ter mais de 18 anos. Vale lembrar que o Programaê já alcançou mais de 15 mil pessoas em toda a Bahia com bolsas integrais para cursos 100% online e gratuitos, de alta qualidade na área de tecnologia, sendo responsável pela emissão de mais de 10 mil certificados.



O bootcamp terá duas trilhas. A primeira, chamada “Programação do Zero, é um curso online de 60 horas para fortalecer a base da programação treinando a lógica computacional. Os participantes vão aprender sobre algoritmos e aplicar os novos conhecimentos no desenvolvimento de um software. Já a trilha Desenvolvimento de Jogos ensina Javascript, a partir do desenvolvimento de games nessa linguagem, com duração de cerca de 70 horas. Os participantes poderão criar um jogo, um simulador de piano, dentre outras atividades.



Segundo o gestor do Programaê na Secti, Sócrates Santana, a nova proposta é oferecer cursos online com trilhas e jornadas mais longas, permitindo que os participantes tenham uma imersão no universo tecnológico. “Ao longo desses dois anos, percebemos que os participantes desejavam jornadas mais longas. Por isso, o secretário André Joazeiro pediu para desenhamos trilhas de passo a passo, nas quais os desenvolvedores aprendem habilidades complementares dentro de uma jornada com início, meio e fim”.



As inscrições na trilha de programação de 0 a 100 devem ser feitas no site a instituição (Clique Aqui)