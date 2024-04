Curso promete que alunos conversem em alemão já na primeira aula | A TARDE

Interessados em aprender alemão que moram em Salvador são o público-alvo da aula inaugural do curso do idioma, que começará às 8h30 deste sábado, 23, no edifício Solar do Colégio, na Rua Pacífico Pereira, 590, no bairro do Garcia. A aula terá três aulas de duração, com um intervalo.



Organizado pela Associação Goethe da Bahia, o projeto “Curso de Alemão para Iniciantes” promete que alunos conversem no idioma germânico já na aula inaugural. Para tornar possível a conversação, o professor encarregado, Álvaro Almeida, aponta que o segredo está no método audiovisual.

Para manter o interesse dos alunos da aula inaugural pelo aprendizado do idioma, Álvaro abriu inscrições para turmas de alemão neste semestre com preços reduzidos. A taxa do curso é R$ 1.100,00 por semestre para quem não é estudante de ensino básico, superior e pós-graduação. Os demais estudantes pagam R$ 600,00 por semestre. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (71) 9 8715-3872.