Cursos gratuitos de empreendedorismo terão 200 vagas em Salvador | A TARDE

Jovens a partir de 18 anos, de seis bairros de Salvador, poderão concorrer às 200 vagas de cursos gratuitos de férias ligados a empreendedorismo e artes, oferecidos pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) e que acontecerão no Salvador Shopping e no Salvador Norte Shopping.



Os cursos proporcionados serão de maquiagem, penteados afro, customização de abadás, teatro e dança popular brasileira. Serão atendidos jovens de Pernambués, Saramandaia, Boca do Rio, São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Cassange. Os jovens dos três primeiros bairros serão atendidos pelo Salvador Shopping, enquanto os jovens dos outros três bairros serão atendidos pelo Salvador Norte Shopping.

As inscrições vão até esta quarta-feira, 10, nos links disponíveis no perfil do instagram @ijcpm. As aulas começam a partir do dia 15/01, a depender do curso escolhido.