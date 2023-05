Daniela Mazzei manda recado após ser demitida da Record

A repórter Daniela Mazzei, noiva do repórter Marcelo Castro, foi para as redes sociais após ter sido demitida da da RecordTV. Castro é apontado como pivô do escândalo do pix, que envolveu o desvio de doações de campanhas que chegaram a ser divulgadas na emissora citada.

“Vindo aqui em respeito aos meus seguidores/admiradores. No momento certo, irei me pronunciar. Agora peço somente que não acreditem em notícias falsas- que inclusive estão sendo veiculadas em sites que se dizem profissionais, mas fazem publicações para atender a interesses de pessoas com certa influência). Fofoca não é notícia, apuração em primeiro lugar”, disse Mazzei.

Daniela Mazzei trabalhou normalmente na manhã desta quarta-feira, 24, e fez entradas ao vivo no programa 'Bahia no Ar', da emissora.



Por isso, a decisão pegou a todos de surpresa, já que a cúpula havia decidido pela sua permanência no início de abril, quando retornou de férias em meio aos inícios da investigação do "Escândalo do Pix".