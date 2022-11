Debora Secco brinca com função na Copa: "Não sei o que estou fazendo"

A atriz Deborah Secco, contratada para comentar a Copa do Mundo do Catar, pela Globo, falou sobre sua nova função, disser ser um novo desafio na carreira e brincou: "Não sei o que estou fazendo aqui". A atriz fará parte da equipe do programa "Tá na Copa", que estreia no Sportv no dia 20 de novembro.

"O convite foi uma enorme surpresa. Estou querendo me colocar em situações que me desafiem, que me deixem com o frio na barriga de novo", diz Deborah.

A atriz foi sincera ao falar sobre sua intimidade com o maior esporte coletivo do mundo. "Eu realmente não entendo muito de futebol, não sei o que estou fazendo aqui, mas estou aqui, de peito aberto, para o que vier", admite.

Ela ainda destacou suas memórias da Copa do Mundo, e citou o Mundial de 94, a primeira que assistiu. "As lembranças de Copa do Mundo sempre são muito felizes, apesar do Brasil não ter ido bem em todas elas. Acho que a Copa traz para o país uma união. Eu lembro muito da minha primeira Copa, que é a de 94. É muito com essa sensação de que é a hora que todo brasileiro vira um pouco entendedor de futebol".