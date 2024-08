Defensoria leva atendimento jurídico a mulheres no Conjunto Pirajá

O objetivo da ação é alcançar as mulheres que têm dificuldades em acessar a Defensoria e que mais precisam dos serviços da instituição - Foto: DPE-BA | Divulgação

Os serviços prestados pela Defensoria Pública da Bahia (DPE/BA) em favor das mulheres agora são também itinerantes e já têm sua primeira parada: o Conjunto Pirajá, em Salvador.

A nova van do Núcleo de Defesa das Mulheres (Nudem) vai estacionar no conselho dos moradores João Batista Mendes, localizado na rua Benjamin, 31-63 , no dia 31 de julho (quarta-feira), a partir das 9h, levando atendimento jurídico, orientação e acolhimento às mulheres.

Segundo a coordenadora do Nudem, Lívia Almeida, o objetivo da ação é alcançar as mulheres que têm dificuldades em acessar a Defensoria e que mais precisam dos serviços da instituição.

“Buscamos aproximar essas mulheres do Nudem para que conheçam nosso núcleo e para falar um pouquinho sobre nossos direitos e sobre as leis que existem para nos protegerem. Escolhemos iniciar no mês de julho porque comemoramos o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha (25 de julho), justamente nessa cidade que é composta, em sua maioria, por mulheres negras”, destaca a Almeida.

O atendimento será inteiramente realizado por mulheres e terá a participação da Ouvidoria Cidadã da DPE/BA. De acordo com Naira Gomes, ouvidora-geral, o órgão externo e o núcleo atuarão juntos para garantir a proteção dos direitos das mulheres do bairro.

