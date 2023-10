Defensoria Pública da Bahia abre seleção para estágio | A TARDE

A Denfensoria Pública do Estadoda Bahia (DPE-BA) estpa com incrições abertas para 96 vagas de estágio de nível médio e técnico, além de formação de cadastro reserva, em Salvador.

Para se inscrever, é preciso preencher o formulário disponível na internet. O prazo de inscrição se encerra em 31 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 14. Os candidatos convocados receberão bolsa auxílio de R$ 572 e auxílio transporte.

As vagas de ensino médio técnico serão direcionadas para os cursos de administração, contabilidade, logística e informática. A prova com questões objetivas, que será aplicada em 19 de novembro, incluirá conteúdos de língua portuguesa, matemática/raciocínio lógico e conhecimentos gerais.

Os interessados devem ter no mínimo 16 anos completos até a data da contratação, além de estarem quites com as obrigações militares e eleitorais, ter disponibilidade para 4 horas diárias e 20 horas semanais de carga horária, e serem cursarem o ensino médio ou ensino médio técnico nas habilitações listadas, dentre outros requisitos disponíveis no edital.

O certame será organizado pela Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico (Fundação Cefet Bahia) sob supervisão da Esdep. O resultado final será divulgado no dia 30 de novembro.