Defesa ainda espera manifestação do MP sobre guarda da filha de Sara | A TARDE

A defesa da família de Sara Mariano segue no aguardo do parecer opinativo do Ministério Público da Bahia (MP-BA) sobre a guarda da filha da cantora evangélica.

Durante audiência que durou mais de seis horas, na última quarta-feira, 29, no Fórum das Famílias, em Salvador, a questão da menor ficou indefinida, após a juíza substituta não definir com quem a criança de 11 anos ficará definitivamente.

Em entrevista ao Portal MASSA!, Sarah Barros, uma das advogadas da família da cantora gospel revelou que vai solicitar agilidade no processo. "Ficou acordado na mesa de audiência que o manifesto do MP sairia em sete dias. Esse parecer será enviado para que o juiz chegue a uma decisão. Inclusive estou indo no Fórum pedir ao promotor uma acelerada nessa questão já que haverá recesso", explicou a advogada.

A defesa da família da vítima solicitou à Justiça que a guarda seja unilateral, no qual a criança de 11 anos possa ficar de forma definitiva com a avó materna, mas com direito de convivência com a família de Ederlan Mariano.

A equipe de reportagem solicitou um posicionamento do MP, mas até a publicação dessa matéria, não obteve retorno.