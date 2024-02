Defesa Civil realiza vistoria em área de desabamento no Ogunjá | A TARDE

Uma vistoria foi realizada pelas equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal), neste sábado, 27, no local do deslizamento de terra, na Av. Ogunjá.

O motivo do deslizamento, de acordo com a Defesa Civil, foi provavelmente causado pelos acumulados de chuva que cairam sobre Salvador nas últimas horas, agravados pelo corte do talude de uma construção na área e do rompimento da rede de drenagem.

A Codesal mobilizou os demais órgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC), ao local, a exemplo da Limpurb, para realizar a limpeza da pista, bem como a Transalvador, para fazer o isolamento da área e facilitar a operação da Limpurb. A Sucop avaliou a possível intervenção de contenção da encosta.