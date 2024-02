Delegacias de polícia incluem atendimento de oitivas no SAC | A TARDE

Agendamentos de oitivas agora podem ser feitos em Delegacias de Polícia Civil da Bahia. Com isso, a capacidade de atendimento semanal sobe de 456 para 2.280, acrescentando 1.824 vagas, o que representa um aumento de 400% na oferta. Para agendar o atendimento é só baixar o aplicativo ou acessar o Portal de Serviços do Estado www.ba.gov.br.

A implantação dos serviços agendados nas delegacias é resultado da parceria entre a Polícia Civil do Estado da Bahia e a Secretaria da Administração do Estado da Bahia, por meio da Rede SAC. A superintendência da SAC disponibilizou o Sistema Atende (sistema de gerenciamento do atendimento), além de ter capacitado delegados e agentes para atuar dentro do Modelo SAC.



Entre as unidades estão Delegacias Territoriais situadas em Salvador e Região Metropolitana (RMS), além de cidades do interior do estado. Também vão oferecer serviços agendados Delegacias Especializadas, situadas na capital e no interior. A plataforma disponibiliza horários com atendimento das 14h às 17h.

Nas delegacias especializadas são oferecidos serviços específicos como o Registro de Violência Doméstica contra a Mulher, Violência contra o Turista, dentre outros.

A plataforma www.ba.gov.br abriga todos os serviços que eram oferecidos pelo SAC Digital, dentro dos padrões de máxima segurança e confiabilidade. A plataforma é uma experiência pioneira no Estado, que oferece facilidade e comodidade ao cidadão. O objetivo é garantir uma experiência intuitiva e resolutiva, com opções variadas de acesso, atendendo, assim, a todos os públicos.