Delegações do G20 são recepcionadas por equipes da Setur em Salvador | A TARDE

As 45 delegações do G20, compostas por 19 países, além da União Africana e da União Europeia, desembarcam em Salvador na segunda-feira, 27, para participar da primeira reunião do Grupo, que acontece no Centro de Convenções, no bairro da Boca do Rio. Na chegada, as comitivas foram recebidas pelas equipes da Secretaria Estadual de Turismo (Setur-BA), com um serviço de receptivo, que inclui apresentações para mostrar a riqueza histórica e cultural da Bahia.

Após o desembarque, as comitivas dos países participantes são direcionadas à Sala VIP do G20, montada pela Setur-BA no aeroporto, em que são recepcionadas por um grupo de capoeira e baianas.

“Vamos até o desembarque e conduzimos até essa sala e ambientamos eles com um pouco da cultura da Bahia. Depois eles vão até a van e seguem para os seus hotéis. Esse é um trabalho que a Setur vem desenvolvendo com muita expertise durante todo o ano. O posto do aeroporto é aberto todos os dias e conta com colaboradores que falam outras línguas e dão todo apoio ao turista”, pontuou a supervisora do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT) do Aeroporto, Patrícia Seabra.

Pela primeira vez na Bahia e representando a Arábia Saudita, Ibrahim Alkaltham, expressou a sua emoção por estar no estado. “Faço parte da delegação do meu país e esta é a minha primeira vez na reunião do G20 e neste estado. As expectativas são as melhores possíveis após essa recepção calorosa”, afirmou.

Yogie Yohanes, da Embaixada da Indonésia no Brasil, contou sobre o que espera da reunião. “A minha expectativa é de que os países do G20 possam fazer uma ação conjunta com o Brasil e com os países emergentes, acompanhar as necessidades de cada um deles e fazê-los crescer”, disse.

Neste primeiro encontro, os representantes vão tratar sobre para debater pautas prioritárias como o combate à fome, pobreza e desigualdade.

Reunião

A reunião faz parte do Grupo de Trabalho (GT) de Desenvolvimento e terá abertura oficial na segunda-feira, 27, às 9h, com as presenças do líder do Brasil no G20, embaixador Mauricio Lyrio, e do diretor da Agência Brasileira de Cooperação, embaixador Ruy Pereira.

Na capital baiana, o GT irá apresentar estudos durante o encontro, que acontece até quarta-feira, 20, incluindo políticas de inclusão para mulheres e grupos marginalizados, combate à pobreza infantil e às desigualdades, por meio de políticas inclusivas e de redução das desigualdades raciais no mundo do trabalho.

