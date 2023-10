Delegada-geral da Bahia destaca atuação da força integrada em Valéria | A TARDE

A delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, esteve presente na inauguração da sede da 8ª Delegacia Territorial (DT) de Valéria, na manhã desta quarta-feira, 11. A delegada destacou que o equipamento servirá para um novo atendimento ao cidadão.



"Esse é um projeto que tem mais de um ano e meio desde a escolha do local, a 46ª inauguração. Uma delegacia diferenciada, que busca trazer acolhimento ao cidadão, atendimento humanizado e para os nossos servidores também. Um reconhecimento do governo do Estado ao trabalho do nosso policial".

Ainda segundo a delegada, os números ligados a mancha de crime no bairro de Valéria recuaram, resultado das operações realizadas no bairro.

"Nós tivemos uma redução nos números. Isso demonstra o fortalecimento das ações policiais de forma integrada, uma parceria do governo do Estado e do governo federal", disse.