Denarc apreende droga que iria para o Rio de Janeiro | A TARDE

Equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) apreenderam, nesta quinta-feira, 19, três quilos de maconha que seria transportadas para o Rio de Janeiro.

De acordo com o delegado do Denarc, Guilherme Machado, o entorpecente pertencia ao grupo criminoso preso na quarta-feira (18), durante operação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), que desarticulou um laboratório de drogas dentro de um hotel, em Salvador.

O flagrante foi realizado no posto de uma empresa de transporte interestadual, no bairro Granjas Rurais, de onde a droga sairia com destino ao bairro Bonsucesso, no Rio.