Dentista é encontrado morto e amarrado em prédio de luxo em Salvador | A TARDE

Um dentista, de 35 anos, foi encontrado morto na tarde deste sábado, 25, no apartamento onde residia no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Segundo informações preliminares, a vítima estava desaparecida desde a última quinta-feira, 23, e seu corpo foi encontrado amarrado dentro do banheiro do apartamento, localizado na Avenida Cardeal da Silva.

O carro e objetos do apartamento foram roubados. O imóvel estava bagunçado e com móveis quebrados. O profissional de odontologia, que é dono de uma clínica no bairro da Cidade Baixa, foi encontrado por volta das 16h30 após um amigo pegar a chave do apartamento dele com uma diarista e ir ao local.

Equipes da Polícia Militar e Civil foram ao local para tomar as medidas cabíveis. Ainda não há maiores detalhes sobre a autoria e motivação do crime.