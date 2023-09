Despedida de policial morto em Salvador é marcada por forte comoção

O cenário de comoção e tristeza tomou conta do cemitério Bosque da Paz, localizado no bairro de Nova Brasília, em Salvador, na tarde desta sexta-feira, 15. Isso porque, na localidade, ocorreu o velório e a cerimônia de cremação do policial federal, identificado como Lucas Caribé Monteiro de Almeida, morto em operação no bairro de Valéria.

Amigos, familiares e companheiros da Polícia Federal marcaram presença no local. Almeida faleceu juntamente com quatro criminosos. Outros dois agentes, o civil Vockton Carvalho e a federal Hosannah Carneiro, também ficaram feridos e foram levados à uma unidade de saúde da capital baiana.

Segundo divulgado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), foram apreendidos dois fuzis calibre 5,56, duas pistolas, carregadores, munições, rádios comunicadores e roupas camufladas.

A corporação emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do agente Lucas Caribé Monteiro de Almeida, lotado no Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da Bahia. Por outro lado, o Diretor-Geral substituto da Polícia Federal, Gustavo Paulo Leite de Souza, decretou luto oficial de três dias.

Aos 42 anos de idade, o agente, que ingressou na Polícia Federal em 2013, na SR/PA e começou a carreira lotado na Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas (DELEPAT/PA), era casado e não tinha filhos. Em seguida, ele se deslocou para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/PA).