Detran muda pista para exame prático em Salvador; veja novo local | A TARDE

Os exames práticos para retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Salvador passarão a ser realizados na nova pista do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), localizada no Shopping Bela Vista, no Piso G 0. O órgão entregou, nesta quarta-feira, 6, o novo espaço projetado e construído para atender os candidatos à CNH e adição de categoria.

O equipamento ocupa cerca de quatro mil metros quadrados de área reservada e tem previsão de realizar cerca de nove mil exames por mês, tanto para duas quanto para quatro rodas, além de atender aos candidatos com Deficiência (PcD) e condutores das categorias C e D. A nova pista de exames de direção veicular substitui a área da antiga sede do Detran, ao lado da Estação Rodoviária da capital baiana.

Modelo piloto será implantado em outros municípios baianos. | Foto: Feijão Almeida | GOVBA

“A pista foi construída em parceria com o Shopping Bela Vista, em forma de comodato, ou seja, sem custo para o Estado, e envolveu um investimento do Governo da Bahia na ordem de R$ 2,7 milhões e de R$ 500 mil do shopping. É um espaço mais seguro para a prova e mais controlado, para que os examinadores do Detran possam avaliar os futuros condutores que irão trafegar nas vias públicas de Salvador e de todo o estado”, afirmou o diretor-geral do Detran, Rodrigo Pimentel.

Ainda conforme o dirigente, o novo modelo de pista será levado para o interior do estado, com a implantação em cidades como Vitória da Conquista, Juazeiro e Lauro de Freitas.