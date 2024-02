Devota de Fortaleza relata emoção de estar na Festa de Iemanjá | A TARDE

Realizada nesta sexta-feira, 2, a tradicional Festa de Iemanjá reúne baianos e turistas no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Completando 101 anos e com o tema 'Odoyá', a comemoração mobiliza religiosos, que aproveitam a ocasião para homenagear a Rainha do Mar. Em entrevista ao Portal A TARDE, a cearense Dani Guerra, de 33 anos, revelou que viajou pela primeira vez para participar da tradição.

"Sou de Fortaleza, há muito tempo eu quero vim, primeira vez que eu estou aqui. Tanto eu, como a minha irmã, que estamos aqui hoje, somos devotas de Yemanjá. A gente é do Candomblé, é filha de santo, então para a gente está sendo uma oportunidade muito rica de estar aqui, a gente está muito emocionada", disse a jornalista.

Ela revelou que estava emocionada e disse que se sentiu assustada com a multidão nas ruas do Rio Vermelho, mas destacou que nada atrapalhou a experiência.

"É até um pouco difícil falar sobre, mas é uma emoção muito grande. Já chorei aqui. Eu acho que a multidão assusta um pouco, mas quando você vai andando, você vai vendo que é tranquilo, é uma coisa muito emocionante mesmo. A emoção que estou sentindo agora é de humildade, a sensação de ser pequena. Você vê todos os pais, mães de santo, senhoras de oitenta e poucos anos e fazem isso há tanto tempo. Eu me sinto bem pequenininha, um grão de arroz", contou.

Apesar de estar em Salvador em um período tão festivo, Dani Guerra revelou que vai deixar a cidade antes do Carnaval, que começa no próximo dia 8 e segue até o dia 13 de fevereiro. "Eu vou ficar só até semana que vem, terça-feira. Não vou ficar até o Carnaval porque o meu trabalho não deixou", finalizou.

