Dia D da Mulher realiza exames gratuitos neste sábado; confira quais | A TARDE

Neste sábado, 9, das 8h às 16h acontece o “Dia D da Mulher”, em 55 unidades de saúde com a oferta de serviços e cuidados em saúde. A ação realizada pela Prefeitura acontece em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta-feira, 8.

Serão realizadas ações estratégicas para prevenção de câncer de mama e de colo de útero, com oferta de consultas médicas, atendimento com profissionais da equipe multiprofissional, exames preventivos, aferição de pressão arterial, de glicemia, imunização, cálculo de IMC, curativo e exames laboratoriais.

Além disso, também serão realizados testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatites B e C, atendimentos odontológicos, consulta de planejamento reprodutivo, dispensação de medicamentos e preservativos, emissão da segunda via do Cartão SUS, incluindo a impressão do cartão SUS com nome social.

Confira a lista das unidades participantes da ação neste sábado

BARRA/RIO VERMELHO:

UBS Clementino Fraga

USF Menino Joel

USF Federação

BROTAS:

USF Santa Luzia

USF Vale do Matatu

USF Candeal Pequeno

CABULA/BEIRU:

UBS Engomadeira (8 ÀS 14)

USF Nova Sussuarana

USF Padre Mauricio Abel

USF Raimundo Agripino

USF Doron

USF Barreiras

UBS Rodrigo Argolo

USF Calabetão

CAJAZEIRAS:

UBS Nelson Piauhy dourado

USF Yolanda Pires

CENTRO HISTÓRICO:

USF Terreiro de Jesus

UBS Barbalho

ITAPAGIPE:

UBS Ministro Alkimin

USF Joanes Centro Oeste

USF Joanes Leste

ITAPUÃ:

USF Parque São Cristóvão

USF Aristides Pereira Maltez

USF São Cristóvão

UBS Eduardo Mamede

LIBERDADE:

USF Santa Mônica

PAU DA LIMA:

USF Vila Nova Pituaçu

USF São Marcos

USF Canabrava

USF Joao Roma Filho

USF Nova Brasilia

UBS Pires Da Veiga

UBS Vale dos Lagos

UBS Cecy de Andrade

UBS Castelo Branco

SÃO CAETANO/VALÉRIA:

USF Jaqueira do Carneiro

USF Luiz Braga

USF Pirájá

USF Recanto Da Lagoa

USF Recanto Da Lagoa II

SUBÚRBIO FERROVIÁRIO:

USF Fazenda Coutos III

USF Plataforma

USF Vista Alegre

USF Itacaranha

USF Paramana

USF Colinas de Periperi

USF Ilha Amarela

USF Beira Mangue

USF Fazenda Coutos 2

USF São João do Cabrito

UBS Bariri

USF Bom Jesus dos Passos

USF Alto Da Terezinha

USF São Tomé de Paripe

USF Estrada Da Cocisa